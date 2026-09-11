A travers 5 exemples de pays colonisés, l'historien et universitaire Guillaume Blanc raconte avec Stephen Desberg de quelle façon les habitants de ces pays ont vécu ces colonisations puis décolonisations. Nous découvrons 5 chapitres illustrant le propos : le Vietnam et l'Algérie colonisés par la France et les Etats-Unis, l'Erythrée par l'Italie, le Rwanda par l'Allemagne puis la Belgique, ainsi que l'Inde et le Pakistan par la Grande Bretagne. Un docu-fiction éclairant, original et illustré par une dessinatrice venue de Nouvelle Zélande.