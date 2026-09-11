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Décolonisations

Stephen Desberg, Guillaume Blanc, Mirranda Burton

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A travers 5 exemples de pays colonisés, l'historien et universitaire Guillaume Blanc raconte avec Stephen Desberg de quelle façon les habitants de ces pays ont vécu ces colonisations puis décolonisations. Nous découvrons 5 chapitres illustrant le propos : le Vietnam et l'Algérie colonisés par la France et les Etats-Unis, l'Erythrée par l'Italie, le Rwanda par l'Allemagne puis la Belgique, ainsi que l'Inde et le Pakistan par la Grande Bretagne. Un docu-fiction éclairant, original et illustré par une dessinatrice venue de Nouvelle Zélande.

Par Stephen Desberg, Guillaume Blanc, Mirranda Burton
Chez Dargaud

|

Auteur

Stephen Desberg, Guillaume Blanc, Mirranda Burton

Editeur

Dargaud

Genre

Historique

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Décolonisations

Stephen Desberg, Guillaume Blanc, Mirranda Burton

Paru le 11/09/2026

160 pages

Dargaud

24,50 €

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Scannez le code barre 9782205211269
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