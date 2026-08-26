Une comptine incontournable, Petit escargot, pour initier une nouvelle collection fraîche et joyeuse de comptines pour les bébés ! Le livre cartonné s'ouvre à l'horizontal et prend des allures de théâtre ! Les images se déploient sur de grandes doubles-pages dans lesquelles le lecteur-spectateur pourra se plonger. La tranche de chaque livre est imprimée d'une couleur différente... pour une adorable collection, vivante et multicolore ! L'illustratrice Ekaterina Trukhan ouvre la nouvelle collection Mes petites comptines et en donne le ton : des illustrations fraîches et ludiques, des superpositions de formes simples et de couleurs. Pour accompagner ou prolonger le plaisir de la lecture, un QR Code renvoie à une version audio produite par Didier Jeunesse.