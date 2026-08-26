Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Petit escargot

Ekaterina Trukhan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une comptine incontournable, Petit escargot, pour initier une nouvelle collection fraîche et joyeuse de comptines pour les bébés ! Le livre cartonné s'ouvre à l'horizontal et prend des allures de théâtre ! Les images se déploient sur de grandes doubles-pages dans lesquelles le lecteur-spectateur pourra se plonger. La tranche de chaque livre est imprimée d'une couleur différente... pour une adorable collection, vivante et multicolore ! L'illustratrice Ekaterina Trukhan ouvre la nouvelle collection Mes petites comptines et en donne le ton : des illustrations fraîches et ludiques, des superpositions de formes simples et de couleurs. Pour accompagner ou prolonger le plaisir de la lecture, un QR Code renvoie à une version audio produite par Didier Jeunesse.

Par Ekaterina Trukhan
Chez Editions Didier

|

Auteur

Ekaterina Trukhan

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit escargot par Ekaterina Trukhan

Commenter ce livre

 

Petit escargot

Ekaterina Trukhan

Paru le 26/08/2026

18 pages

Editions Didier

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278133284
9782278133284
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.