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#Roman francophone

Cold Song

Daniel Larrieu

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"Cold Song" est un poème issu d'un texte performé du danseur et chorégraphe Daniel Larrieu sur sa traversée des "années sida" . Se considérant comme de la dernière génération "vivons joyeux, vivons secrets" , il revient sur la violence polymorphe de cette période et sur le long silence qui a suivi. Accompagné de dessins et de documents photographiques, ce livre interroge les notions extrêmes du vivre avec et du mourir avec, ainsi que les imbrications entre le monde des vivants et celui des morts. Le temps est venu de témoigner de ce qu'il nomme "l'ennoircissement" de sa vie.

Par Daniel Larrieu
Chez Centre National de la Danse

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Auteur

Daniel Larrieu

Editeur

Centre National de la Danse

Genre

Poésie

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Cold Song

Daniel Larrieu

Paru le 10/09/2026

72 pages

Centre National de la Danse

11,00 €

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Scannez le code barre 9791097388508
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