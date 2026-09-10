"Cold Song" est un poème issu d'un texte performé du danseur et chorégraphe Daniel Larrieu sur sa traversée des "années sida" . Se considérant comme de la dernière génération "vivons joyeux, vivons secrets" , il revient sur la violence polymorphe de cette période et sur le long silence qui a suivi. Accompagné de dessins et de documents photographiques, ce livre interroge les notions extrêmes du vivre avec et du mourir avec, ainsi que les imbrications entre le monde des vivants et celui des morts. Le temps est venu de témoigner de ce qu'il nomme "l'ennoircissement" de sa vie.