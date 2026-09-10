La magie pour débutants

Camille, une ado surdouée, vivote dans une cité au milieu de petits malfrats. Mais un jour, elle se retrouve au coeur d'une guerre des gangs sanglante. Alors qu'elle tente de se cacher, elle fait une découverte étrange dans un terrain vague et se retrouve possédée par un esprit millénaire. Grâce à la créature, Camille va découvrir ses dons magiques et tenter d'intégrer une prestigieuse faculté de sorcellerie. Cette quête va l'entraîner dans un périple aussi incroyable que dangereux...