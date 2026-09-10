Altée et le trône de Paragailn

Altée Tavarine est la princesse du royaume de Paragailn. Ses deux frères aînés étant morts lorsqu'elle était petite fille, elle a passé sa vie à subir la formation de son père au métier de monarque Au lendemain de sa première bataille, elle est seule face à un adversaire étranger avide de règles inflexibles et de religion. Elle va devoir reconquérir son royaume, se trouver des alliés, forger une armée, et prendre possession de son héritage magique. Découvrez le parcourt initiatique de cette princesse hors du commun où magie, conquête et amour s'entremêlent !