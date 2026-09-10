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Altée et le trône de Paragailn

Druel Guillaume, Guillaume Druel

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Altée Tavarine est la princesse du royaume de Paragailn. Ses deux frères aînés étant morts lorsqu'elle était petite fille, elle a passé sa vie à subir la formation de son père au métier de monarque Au lendemain de sa première bataille, elle est seule face à un adversaire étranger avide de règles inflexibles et de religion. Elle va devoir reconquérir son royaume, se trouver des alliés, forger une armée, et prendre possession de son héritage magique. Découvrez le parcourt initiatique de cette princesse hors du commun où magie, conquête et amour s'entremêlent !

Par Druel Guillaume, Guillaume Druel
Chez Inanna éditions

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Auteur

Druel Guillaume, Guillaume Druel

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantasy

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Altée et le trône de Paragailn

Druel Guillaume, Guillaume Druel

Paru le 10/09/2026

352 pages

Inanna éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9791097349691
9791097349691
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