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#Bande dessinée jeunesse

Célestine, petit rat de l'Opéra

Chantal Rudder, Carbone, Myrtille

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C'est le grand jour pour Célestine, 11 ans : elle se rend enfin à Paris pour passer le concours d'entrée au " palais des fées ", l'Opéra, son rêve depuis toujours ! On raconte que seule une candidature sur dix aura la chance de devenir petit rat... Sera-t-elle à la hauteur ? De la petite blanchisserie familiale à ses débuts à l'école de l'Opéra de Paris, découvrez le destin d'une jeune fille rêvant de devenir danseuse étoile en 1900 !

Par Chantal Rudder, Carbone, Myrtille
Chez Albin Michel

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Auteur

Chantal Rudder, Carbone, Myrtille

Editeur

Albin Michel

Genre

BD jeunesse divers

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Célestine, petit rat de l'Opéra

Chantal Rudder, Carbone, Myrtille

Paru le 26/08/2026

48 pages

Albin Michel

12,90 €

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Scannez le code barre 9782226494931
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