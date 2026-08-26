Célestine, petit rat de l'Opéra

C'est le grand jour pour Célestine, 11 ans : elle se rend enfin à Paris pour passer le concours d'entrée au " palais des fées ", l'Opéra, son rêve depuis toujours ! On raconte que seule une candidature sur dix aura la chance de devenir petit rat... Sera-t-elle à la hauteur ? De la petite blanchisserie familiale à ses débuts à l'école de l'Opéra de Paris, découvrez le destin d'une jeune fille rêvant de devenir danseuse étoile en 1900 !