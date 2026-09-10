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L’imaginaire du passé

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L'ouvrage explore l'espace antique et médiéval et la récurrence d'archétypes fondamentaux liés à la quête et la conquête dans la littérature et les médias, du XVIIe siècle à notre imaginaire contemporain. L'Antiquité et le Moyen Age fonctionnent comme des pe ? riodes radicalement autres qui exercent une fascination non seulement sur les e ? crivains et les artistes, mais aussi sur nombre de nos contemporains. La litte ? rature et les arts, également les média contemporains (bande dessinée, cinéma), les pratiques ancre ? es dans l'espace social - comme les jeux de ro^le, les jeux de socie ? te ? , les jeux vide ? o, les spectacles historiques, les fe^tes antiques ou me ? die ? vales organise ? es par de nombreuses villes, les publicite ? s - proposent leur re ? e ? criture et informent sur l'engouement que provoquent ces époques révolues chez nos contemporains. Cette fascination peut aller jusqu'au " romanisme ", jusqu'a` la " me ? die ? valgie ", et exprimer la nostalgie d'une e ? poque re ? volue pense ? e comme un a^ge d'or. Les articles de cet ouvrage collectif explorent ainsi l'e ? vocation ou la reconstruction, voire l'invention d'une Antiquite ? et d'un Moyen A^ge imaginaires, souvent ide ? alise ? s, parfois diabolise ? s, et cherchent a` analyser les enjeux esthe ? tiques et ide ? ologiques de cette re ? appropriation, du XVIIe a` nos jours. L'interrogation porte pre ? cise ? ment sur la dimension dynamique de l'espace, associe ? au voyage, a` l'appel de l'aventure, mais aussi à la que^te et à la conque^te, mythe`mes re ? currents des mythes fondateurs de la pense ? e occidentale. La présence dans la cre ? ation artistique contemporaine d'arche ? types fondamentaux - le he ? ros guerrier, aventurier, le conque ? rant, le ba^tisseur d'empires, l'expansion et la chute - semble te ? moigner d'une angoisse issue de l'effondrement des repe`res collectifs. Les femmes sont en grande partie exclues de l'aventure dans les périodes antiques et médiévales. Au mouvement masculin s'oppose l'immobilité féminine. L'ouvrage cherche aussi à évoquer un champ sous-exploré des études féministes, celui de l'accès des femmes au voyage, à la quête et à l'aventure.

Chez Presses Universitaires de Bordeaux

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Editeur

Presses Universitaires de Bordeaux

Genre

Critique

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L’imaginaire du passé

Paru le 05/11/2026

300 pages

Presses Universitaires de Bordeaux

26,00 €

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