La mélodie de la pluie

A cause de la pluie, Amé est coincée à l'intérieur et s'ennuie. Alors qu'elle boude dans sa chambre, une petite grenouille apparaît à la fenêtre et l'invite à la suivre. Intriguée, Amé enfile ses bottes, prend son parapluie et part avec son chat, ses peluches et ses jouets... qui s'animent comme par magie. Ensemble, ils plongent dans un monde où les jours de pluie sont une fête ! Elle s'amuse et chante jusqu'au retour du soleil... et réalise alors que la pluie peut être source de joie et d'aventure.