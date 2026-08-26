Les Flynn incarnent le modèle parfait : un père travaillant pour le milliardaire Alabaster, une mère artiste à ses heures, trois filles adolescentes pleines de vie, un pavillon confortable et une fréquentation assidue de l'église. Mais la réalité est un peu moins belle. La mère tente de sauver son mariage en s'essayant au couple libre, tandis que le père dort dans le garage et trouve refuge dans un groupe d'entraide très singulier, les Brebis égarées. La famille implose et les filles s'éparpillent : fréquentations louches, exclusion scolaire et thèses complotistes - voilà leur quotidien. Lorsque Harper, la benjamine des Flynn, découvre des informations compromettantes sur Alabaster, elle entraîne bien malgré elle sa famille au coeur d'une conspiration. Le grand roman, aussi drôle que subtil, sur la crise morale de l'Amérique contemporaine, porté par une voix emblématique de la génération Z.