Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Gilgamesh

Sarah Loulendo, Viviane Koenig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La grande épopée mésopotamienne, première oeuvre littéraire de l'humanité, toujours au programme de 6 ? ! Le puissant demi-dieu Gilgamesh règne sur la cité d'Ourouk. Par son orgueil, il s'attire la colère des dieux qui créent un adversaire à sa mesure : le géant Enkidou. Mais les deux colosses deviennent amis et mènent ensemble de grandes aventures... jusqu'au jour où les dieux, toujours en colère, mettent fin à la vie d'Enkidou. La mort de son ami désespère Gilgamesh. Il voudrait tant être immortel ! Il entreprend alors une longue quête, dont il reviendra tout aussi mortel, mais infiniment plus sage... Cette épopée tumultueuse, émouvante et philosophique est si riche qu'elle n'a pas été oubliée, depuis quatre millénaires.

Par Sarah Loulendo, Viviane Koenig
Chez Casterman

|

Auteur

Sarah Loulendo, Viviane Koenig

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gilgamesh par Sarah Loulendo, Viviane Koenig

Commenter ce livre

 

Gilgamesh

Sarah Loulendo, Viviane Koenig

Paru le 26/08/2026

64 pages

Casterman

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203312524
9782203312524
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.