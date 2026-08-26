La grande épopée mésopotamienne, première oeuvre littéraire de l'humanité, toujours au programme de 6 ? ! Le puissant demi-dieu Gilgamesh règne sur la cité d'Ourouk. Par son orgueil, il s'attire la colère des dieux qui créent un adversaire à sa mesure : le géant Enkidou. Mais les deux colosses deviennent amis et mènent ensemble de grandes aventures... jusqu'au jour où les dieux, toujours en colère, mettent fin à la vie d'Enkidou. La mort de son ami désespère Gilgamesh. Il voudrait tant être immortel ! Il entreprend alors une longue quête, dont il reviendra tout aussi mortel, mais infiniment plus sage... Cette épopée tumultueuse, émouvante et philosophique est si riche qu'elle n'a pas été oubliée, depuis quatre millénaires.