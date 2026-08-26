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Mon yoga des émotions

Marie Faure-Ambroise, Agnès Gliozzo, Sibylle Ristroph

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Une compilation des deux tomes consacrés au Yoga chez Casterman ! Pour aider les plus jeunes à faire ami-ami avec leurs émotions, rien de mieux que le yoga ! A chaque humeur du jour, il y a une séance qui correspond : être agité. e, angoissé. e, fatigué. e, en colère, triste, ne pas arriver à se concentrer, ne pas réussir à s'endormir, vouloir se détendre avec ses ami. e. s... Les enfants sont accompagnés étape par étape pour mieux appréhender leurs émotions, positives comme négatives : de quoi prendre conscience de son corps et appréhender ses sentiments et ses émotions... pour mieux vivre avec !

Par Marie Faure-Ambroise, Agnès Gliozzo, Sibylle Ristroph
Chez Casterman

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Auteur

Marie Faure-Ambroise, Agnès Gliozzo, Sibylle Ristroph

Editeur

Casterman

Genre

Yoga

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Mon yoga des émotions

Marie Faure-Ambroise, Agnès Gliozzo, Sibylle Ristroph

Paru le 26/08/2026

96 pages

Casterman

17,95 €

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Scannez le code barre 9782203312487
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