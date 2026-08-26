Mon yoga des émotions

Une compilation des deux tomes consacrés au Yoga chez Casterman ! Pour aider les plus jeunes à faire ami-ami avec leurs émotions, rien de mieux que le yoga ! A chaque humeur du jour, il y a une séance qui correspond : être agité. e, angoissé. e, fatigué. e, en colère, triste, ne pas arriver à se concentrer, ne pas réussir à s'endormir, vouloir se détendre avec ses ami. e. s... Les enfants sont accompagnés étape par étape pour mieux appréhender leurs émotions, positives comme négatives : de quoi prendre conscience de son corps et appréhender ses sentiments et ses émotions... pour mieux vivre avec !