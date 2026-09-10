Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac

Yann Lignereux, Maxime Gohier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Louis de Buade, comte de Frontenac, exerce les fonctions de gouverneur de la Nouvelle-France sous le règne de Louis XIV. Représentant le Roi-Soleil dans cette province coloniale du royaume, il assume des responsabilités nombreuses dans les domaines militaire, diplomatique, économique et judiciaire, dans le cadre desquelles il se confronte régulièrement aux autres autorités laïques et ecclésiastiques du jeune Canada français. L'historiographie a longtemps retenu de ses deux gouvernorats (1672-1682 et 1689-1698) l'image d'un aristocrate du Grand Siècle au caractère emporté, pris dans d'innombrables conflits de compétences et de dignités. Le grand public s'est imaginé, quant à lui, un Frontenac plein de panache, héros de Québec contre la flotte anglaise de Phips en 1690, et acteur décisif de la difficile pacification avec les Iroquois conduisant à la Grande Paix de Montréal de 1701. C'est sur la base de ces deux héritages que l'ouvrage international et pluridisciplinaire a entrepris de réviser l'histoire du gouverneur Frontenac (et de sa femme Anne de La Grande-Trianon) et de la Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, afin de réévaluer le passif critique d'un homme jugé selon son dernier biographe (W. J. Eccles, 1959) bien plus courtisan que gouverneur, comme l'image certainement trop flatteuse du héros des imaginations populaires : bref, retrouver le gouverneur Frontenac derrière les masques du blâme et de l'éloge qui en brouillent l'histoire.

Par Yann Lignereux, Maxime Gohier
Chez PU Rennes

|

Auteur

Yann Lignereux, Maxime Gohier

Editeur

PU Rennes

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac par Yann Lignereux, Maxime Gohier

Commenter ce livre

 

Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac

Yann Lignereux, Maxime Gohier

Paru le 10/09/2026

233 pages

PU Rennes

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041311354
9791041311354
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.