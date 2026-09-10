Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac

Louis de Buade, comte de Frontenac, exerce les fonctions de gouverneur de la Nouvelle-France sous le règne de Louis XIV. Représentant le Roi-Soleil dans cette province coloniale du royaume, il assume des responsabilités nombreuses dans les domaines militaire, diplomatique, économique et judiciaire, dans le cadre desquelles il se confronte régulièrement aux autres autorités laïques et ecclésiastiques du jeune Canada français. L'historiographie a longtemps retenu de ses deux gouvernorats (1672-1682 et 1689-1698) l'image d'un aristocrate du Grand Siècle au caractère emporté, pris dans d'innombrables conflits de compétences et de dignités. Le grand public s'est imaginé, quant à lui, un Frontenac plein de panache, héros de Québec contre la flotte anglaise de Phips en 1690, et acteur décisif de la difficile pacification avec les Iroquois conduisant à la Grande Paix de Montréal de 1701. C'est sur la base de ces deux héritages que l'ouvrage international et pluridisciplinaire a entrepris de réviser l'histoire du gouverneur Frontenac (et de sa femme Anne de La Grande-Trianon) et de la Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, afin de réévaluer le passif critique d'un homme jugé selon son dernier biographe (W. J. Eccles, 1959) bien plus courtisan que gouverneur, comme l'image certainement trop flatteuse du héros des imaginations populaires : bref, retrouver le gouverneur Frontenac derrière les masques du blâme et de l'éloge qui en brouillent l'histoire.