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#Roman graphique

Flocons

Marc Lizano, Silki

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Se sachant condamné, un homme décide de choisir le jour et les circonstances de sa mort. Sa femme fait le choix de l'accompagner. Ils iront s'endormir dans les neiges de Cauterets, enlacés une dernière fois au beau milieu des Pyrénées. Lorsque les corps sont retrouvés, les enfants, un frère et une soeur, sont prévenus, et doivent se retrouver puis prendre la route pour un voyage qui sera celui du début de leur deuil, entremêlés de souvenirs joyeux en flash back qui permettront aux lecteurs de comprendre qui étaient les disparus... Flocons est un récit familial intimiste, parlant de la mort mais surtout de l'amour qui traverse les existences des parents et des enfants. Un mélodrame tissé comme une broderie fine par le scénariste Marc Lizano et mis en images délicatement par la dessinatrice coréenne Silki.

Par Marc Lizano, Silki
Chez Casterman

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Auteur

Marc Lizano, Silki

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Flocons

Marc Lizano, Silki

Paru le 26/08/2026

112 pages

Casterman

20,00 €

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