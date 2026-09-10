Apprendre la parole : une voix d'émancipation

Parler en public ne s'improvise pas : cela s'apprend. Mais sait-on vraiment l'enseigner ? Alors que l'oral occupe une place croissante dans le système scolaire (brevet des collèges, baccalauréat, Grand oral, concours d'éloquence...), beaucoup d'élèves peinent encore à prendre la parole avec confiance et clarté. Pourtant, la prise de parole ne se réduit pas à une performance individuelle. Bien enseigne ? e, elle permet aux e ? le`ves non seulement de s'affirmer, mais aussi d'apprendre a` entrer en relation avec les autres. Destiné en priorité aux enseignants à partir du collège, cet ouvrage propose de repenser l'apprentissage de l'oral et offre des repères concrets pour accompagner les élèves dans le développement de cette compétence essentielle. S'appuyant sur plus de quinze ans d'expérience et sur l'observation de milliers de prises de parole, l'autrice partage analyses, pistes pédagogiques et exercices pour faire de la parole un véritable levier d'émancipation et de citoyenneté. Un guide qui permettra aux enseignants de faire progresser leurs élèves pour qu'ils deviennent les orateurs de demain !