Les 7 péchés du management

Il existe des livres qui analysent théoriquement l'entreprise. Puis il y a ceux qui la racontent de l'intérieur. Car derrière la théorie, se cachent des fissures invisibles que l'on refuse de voir, qui détruisent les personnes avant de détruire l'entreprise de l'intérieur. Pour enrayer ce désastre ordinaire, Morald Chibout raconte l'entreprise comme elle est, non comme elle prétend être. Sans concession, il dissèque les dérives de nos organisations, révèle ce qui gangrène les équipes, et brouille nos décisions : la réunionite comme paresse collective, la colère maquillée en autorité, l'orgueil qui bloque l'écoute, la disruption au service de l'avarice... Porté par une écriture lucide, vive, souvent mordante, ce témoignage met des mots simples sur les situations que chacun vit sans réussir à les expliquer. On y reconnaît des scènes familières qui offrent une compréhension fine et directe de ce qui se joue vraiment dans l'entreprise.