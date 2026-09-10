Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Carnet Solo Leveling

Chugong, Dubu, Crunchyroll

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le carnet officiel Solo Leveling , le webtoon le plus célèbre au monde ! Entrez dans le monde sombre et dangereux des Chasseurs avec ce carnet de papeterie officiel inspiré de l'univers captivant de Solo Leveling. Suivez les aventures épiques de Sung Jinwoo dans les profondeurs des Donjons mortels alors qu'il affronte des monstres redoutables et des forces obscures aux côtés de ses fidèles compagnons : l'impitoyable Igris, la mystérieuse Chae Hae In, Baek Yoon Ho, Choi Jong In et bien d'autres. Pratique et stylé, ce carnet aux visuels de l'anime vous accompagnera partout, que ce soit en cours, au bureau ou chez vous ! Un carnet unique dans l'univers de Solo Leveling pour tous les fans du webtoon aux millions d'exemplaires vendus, adapté en anime sur la plateforme Crunchyroll !

Par Chugong, Dubu, Crunchyroll
Chez 404 Editions

|

Auteur

Chugong, Dubu, Crunchyroll

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carnet Solo Leveling par Chugong, Dubu, Crunchyroll

Commenter ce livre

 

Carnet Solo Leveling

Chugong, Dubu, Crunchyroll

Paru le 10/09/2026

136 pages

404 Editions

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032411513
9791032411513
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.