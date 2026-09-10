Carnet Solo Leveling

Le carnet officiel Solo Leveling , le webtoon le plus célèbre au monde ! Entrez dans le monde sombre et dangereux des Chasseurs avec ce carnet de papeterie officiel inspiré de l'univers captivant de Solo Leveling. Suivez les aventures épiques de Sung Jinwoo dans les profondeurs des Donjons mortels alors qu'il affronte des monstres redoutables et des forces obscures aux côtés de ses fidèles compagnons : l'impitoyable Igris, la mystérieuse Chae Hae In, Baek Yoon Ho, Choi Jong In et bien d'autres. Pratique et stylé, ce carnet aux visuels de l'anime vous accompagnera partout, que ce soit en cours, au bureau ou chez vous ! Un carnet unique dans l'univers de Solo Leveling pour tous les fans du webtoon aux millions d'exemplaires vendus, adapté en anime sur la plateforme Crunchyroll !