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Hospitality management

Frederick Buhr, Jean-Pierre Trevisan

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Ce livre unique allie guide pratique et récit de science-fiction. Il accompagne les professionnels de l'hôtellerie dans l'intégration des nouvelles technologies (IA, Cloud, API, micro-services) pour adapter leurs offres aux parcours digitaux des clients et optimiser leurs opérations quotidiennes. Parallèlement, il propose au lecteur de se projeter en 2050, dans le premier hôtel lunaire, et dévoile une vision futuriste du tourisme. Enrichi dans ses pages "guide pratique", de conseils, études de cas et interviews de personnalités, ce livre s'adresse aux professionnels, aux étudiants en hospitality management et à tous ceux qui veulent anticiper les évolutions rapides du secteur. Une approche innovante qui transforme les évolutions technologiques en opportunité stratégique. Jean-Pierre Trevisan est une figure emblématique de l'hôtellerie de luxe internationale. Il a dirigé pendant quatorze ans les opérations du Ritz Paris, avant de prendre la direction de l'Hôtel de Crillon, Rosewood, puis celle du Lutetia Paris en tant que Managing Director. Fort de cette expérience exceptionnelle au sein des établissements les plus prestigieux, il fonde début 2026 ELEGYA Consulting, une société spécialisée dans l'ultra-luxe hôtelier. Il accompagne aujourd'hui des propriétaires et des marques de renom dans la création et le développement d'expériences uniques. Reconnu à l'international, Jean-Pierre Trevisan est un expert de la conception d'expériences sur mesure destinées à une clientèle parmi les plus exigeantes au monde. Frederick Buhr accompagne les groupes hôteliers et entreprises d'hospitality tech dans leur projets innovants. Fort de vingt-cinq ans d'expérience à la croisée du digital, du voyage et de l'hôtellerie, il a notamment créé la première OTA ferroviaire multi-pays d'Europe (Rail Europe, 200M ? + de revenus annuels), dirigé une plateformes SaaS+IA en tant que CPO, et piloté des programmes de transformation digitale pour des groupes internationaux comme CMA CGM.

Par Frederick Buhr, Jean-Pierre Trevisan
Chez Dunod

|

Auteur

Frederick Buhr, Jean-Pierre Trevisan

Editeur

Dunod

Genre

Management

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Hospitality management

Frederick Buhr, Jean-Pierre Trevisan

Paru le 26/08/2026

160 pages

Dunod

22,00 €

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