Le rêve d'Onyx

Poursuivez les aventures de ZetFar et Ruby et de leur quête face aux terrifiant Marzak ! Après leur défaite contre Marzak dans le Désert du Sang et la perte de la Gemme Rouge, ZetFar et Ruby sont désemparés. Marzak possède désormais deux gemmes puissantes tandis qu'ils n'en ont plus qu'une seule. La Tempête continue d'avancer, détruisant tout sur son passage. Grâce aux informations des Sabliers, ils apprennent que la prochaine gemme à récupérer se trouve dans une tour terrifiante, au coeur du Lac d'Onyx. Un paysage désolé traversé d'orages incessants et peuplé de créatures électriques redoutables. Le chemin sera parsemé d'obstacles : des hordes d'ennemis contrôlés par Marzak grâce à la Gemme d'Invocation, des tempêtes électromagnétiques qui brouillent leurs équipements, et la menace que Marzak ne les devance et s'empare de la Gemme. Qui remportera cette bataille électrisante et l'avantage décisif dans la guerre contre la Tempête ?