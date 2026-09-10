Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Le rêve d'Onyx

Olivier Gay, Zetfar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Poursuivez les aventures de ZetFar et Ruby et de leur quête face aux terrifiant Marzak ! Après leur défaite contre Marzak dans le Désert du Sang et la perte de la Gemme Rouge, ZetFar et Ruby sont désemparés. Marzak possède désormais deux gemmes puissantes tandis qu'ils n'en ont plus qu'une seule. La Tempête continue d'avancer, détruisant tout sur son passage. Grâce aux informations des Sabliers, ils apprennent que la prochaine gemme à récupérer se trouve dans une tour terrifiante, au coeur du Lac d'Onyx. Un paysage désolé traversé d'orages incessants et peuplé de créatures électriques redoutables. Le chemin sera parsemé d'obstacles : des hordes d'ennemis contrôlés par Marzak grâce à la Gemme d'Invocation, des tempêtes électromagnétiques qui brouillent leurs équipements, et la menace que Marzak ne les devance et s'empare de la Gemme. Qui remportera cette bataille électrisante et l'avantage décisif dans la guerre contre la Tempête ?

Par Olivier Gay, Zetfar
Chez 404 Editions

|

Auteur

Olivier Gay, Zetfar

Editeur

404 Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le rêve d'Onyx par Olivier Gay, Zetfar

Commenter ce livre

 

Le rêve d'Onyx

Olivier Gay, Zetfar

Paru le 10/09/2026

224 pages

404 Editions

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032411445
9791032411445
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.