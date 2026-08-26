J'enseigne le français au collège

Construire une progression ? Concevoir des séquences ? Elaborer des séances variées et progressives ? Travailler par compétences ? Mettre en activité les élèves ? Repenser l'évaluation ? Mettre en oeuvre la différenciation ? Enseigner le français avec le numérique ? 48 outils indispensables sont proposés pour enseigner le français au collège. Chaque outil est présenté de façon visuelle sur 2 ou 4 pages : schéma de synthèse, résumé de l'outil, objectifs et contexte d'utilisation, méthodologie à suivre, avantages et précautions à prendre. Des exemples d'applications en classe renforcent la pédagogie concrète du livre.