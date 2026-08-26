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Le contrôle de gestion... mais c'est très simple !

Christophe Chauvet

ActuaLitté
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Au carrefour de l'analyse et de la décision, une paire de jumelle à la main, le contrôleur de gestion - familier des tableaux Excel - scrute l'environnement de l'entreprise pour l'aider à s'engager sur la meilleure route. Cet ouvrage explique de manière simple et progressive les bases de la discipline, les outils de pilotage dont le contrôleur de gestion dispose et ses méthodes pour agir sur le destin et la performance d'une entreprise. Vous suivrez, en fil rouge, via le récit d'un contrôleur de gestion, les aventures de trois entreprises de différents secteurs (boutique de décoration et d'objets design, usine de biscuits et de confiseries, société d'investissement). Vous deviendrez incollables sur : L'utilisation des données comptables et financièresLe calcul et l'analyse des différents coûtsLes techniques de prévisionsLe contrôle de la valeur, de la qualité et des écartsLe pilotage de la performance Le contrôle de gestion, c'est très simple quand on est bien guidé ! 6 nouveaux QCM pour vous tester sont proposés dans cette nouvelle édition.

Par Christophe Chauvet
Chez Dunod

|

Auteur

Christophe Chauvet

Editeur

Dunod

Genre

Contrôle de gestion

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Le contrôle de gestion... mais c'est très simple !

Christophe Chauvet

Paru le 26/08/2026

208 pages

Dunod

19,90 €

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Scannez le code barre 9782100890835
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