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Pourquoi les coquelicots poussent dans les arènes et autres nouvelles du Prix Hemingway 2026

Mathilde Deyries

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Mathilde Deyries, Lauréate 2026 Mathilde Deyries vit entre Paris et Sydney où elle travaille dans une maison de mode australienne. Elle inaugure un recueil qui rassemble des auteurs de toute la France, symbolisant un intérêt croissant pour l'art taurin. Le lecteur y découvrira des univers empreints d'ardeur, où évoluent des taureaux de pierre voire de papier, un thanatopracteur, une couturière, un journaliste, des aficionados ou des matadors, au gré de contes taurins, de chorégraphies dans l'arène, de vengeances silencieuses, et de rencontres inattendues. Vingt-et-un ans après sa création, le prix Hemingway est devenu une des plus belles consécrations de la nouvelle en France. Organisé par les Avocats du Diable, il récompense chaque année de 2 000 ? et d'un callejón en Feria de Nîmes, une fiction inédite située dans l'univers des cultures taurines.

Par Mathilde Deyries
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Mathilde Deyries

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Contes et nouvelles

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Pourquoi les coquelicots poussent dans les arènes et autres nouvelles du Prix Hemingway 2026

Mathilde Deyries

Paru le 10/09/2026

208 pages

Au Diable Vauvert

19,00 €

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