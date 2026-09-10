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Sacrés caractères !

Joël Pralong

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Avoir "du caractère" signifie-t-il avoir mauvais caractère ? N'est-ce pas plutôt être une personne juste, qui respecte les autres et sait se faire respecter ? Tout en reconnaissant ses torts et ses limites, elle ne se laisse pas manipuler par du chantage, ni ne fléchit devant une menace. Souple et ferme à la fois, elle ne cherche pas à avoir toujours le dernier mot ou à écraser qui que ce soit. Bref, un "sacré caractère" révèle une personne qui a su travailler sur elle-même en s'ajustant au réel. Après Apprivoiser son caractère, sorti en 2009, cette nouvelle édition intègre les dernières découvertes en neurosciences et tient compte des influences hormonales. Car, après avoir fait le tour de notre propre personnalité, nous constatons qu'il est inutile d'exiger des autres ce que nous ne pouvons pas donner nous-mêmes...

Par Joël Pralong
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Joël Pralong

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Vie chrétienne

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Sacrés caractères !

Joël Pralong

Paru le 10/09/2026

162 pages

Editions des Béatitudes

16,50 €

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