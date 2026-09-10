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#Roman francophone

Mon p'tit loup

Puluhen Nicolas

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Lorsque l'envie de hurler a surgi en moi comme une nécessité, plusieurs questions se sont posées : Vais-je avoir suffisamment de voix pour être entendu ? Y aura-t-il quelqu'un pour accueillir mon cri ? Et si plusieurs voix s'unissaient pour crier, ne porteraient-elle pas davantage ? Ne toucheraient-elles pas ainsi un plus grand nombre ? Après tout, ce cri est celui de millions de victimes passées, présentes et à venir... Et si ces voix commençaient par poser leurs maux par écrit ? Leurs mots pourraient être lus, criés, chantés, et resteraient gravés pour l'éternité. A l'instar d'un manifeste, ils inviteraient à libérer la parole de ceux qui se sont tu, qui ont dû survivre, en silence et dans la honte, à leur agresseur durant des années, des décennies, durant une vie entière. Ces cinq récits, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, sont ceux d'enfances brisées à qui la société aurait dû apporter un soutien indéfectible pour leur éviter la folie d'une existence injustement tourmentée. Pour renoncer à la mort ou pour commettre pire encore... Comme peu d'artistes ont su le faire à travers leurs mots et grâce à sa chanson MON P'TIT LOUP, Pierre Perret, m'a longtemps apaisé et a contribué sainement à éloigner mes idées noires. Sa chanson rythme ces récits comme une consolation pour chaque petite victime, comme un message d'espoir.

Par Puluhen Nicolas
Chez Orphie

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Auteur

Puluhen Nicolas

Editeur

Orphie

Genre

Contes et nouvelles

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Mon p'tit loup

Puluhen Nicolas

Paru le 24/09/2026

272 pages

Orphie

16,50 €

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