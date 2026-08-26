- Elle a des frères, ta copine ? C'était la première chose qu'ils demandaient. Farah répondait par la négative et il s'ensuivait un véritable interrogatoire. Quel âge elle a ? Elle est déjà sortie avec un mec ? C'est une musulmane, elle fait la prière ? Elle sort en boîte, ou pas ? Farah en disait le moins possible, mais les hommes lâchaient rarement l'affaire. Lycéenne, née de parents algériens, Chérine vit dans la banlieue lyonnaise. D'un caractère réservé, passionnée de films bollywoodiens, elle imagine avec son amie Farah - extravertie et dotée d'un sens aigu de la repartie - des lendemains meilleurs. Alors que Farah s'intéresse aux garçons, Chérine ignore ses nombreux prétendants. Jusqu'à sa rencontre avec Mathieu, qui va lui laisser entrevoir un avenir en dehors de la cité... Mais comment conquérir sa liberté et apprendre à dire non alors qu'elle est entravée par un déterminisme, une misogynie et une violence dans lesquels sa communauté se complaît ? Un premier roman inoubliable, teinté de noir et doublé d'un hommage à l'amitié et à l'entraide féminines.