A l'école du 6e sens

La voyance peut-elle s'apprendre ? Pour répondre à cette question, Lucie Luth, chercheuse et enseignante à Sciences Po Aix, a décidé de mener l'enquête. Pendant un an, elle intègre l'Ecole du 6e sens fondée par Maud Kristen, figure majeure de la voyance. Aux côtés d'étudiants aussi curieux que sceptiques, elle suit chaque leçon, réalise chaque exercice, évalue chaque progrès et confronte les expériences aux exigences de la recherche. A travers cette immersion inédite, vous découvrirez : - une enquête passionnante au coeur des arcanes de l'apprentissage de la voyance ; - les exercices emblématiques de la méthode de Maud Kristen ; - un parcours d'initiation pour expérimenter pas à pas les mécanismes de la voyance, sans projections personnelles. MAUD KRISTEN est une voyante de réputation internationale. Experte reconnue de l'Oracle de Belline, elle est l'auteure de nombreux ouvrages sur le sixième sens et la voyance. LUCIE LUTH est agrégée et docteure en lettres. Elle enseigne la culture générale à Sciences Po Aix depuis 2013. Ses recherches et enseignements sur les systèmes de croyances lui permettent d'explorer la question centrale de leur impact sur la perception du réel.