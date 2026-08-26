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#Essais

Philosophie de la ménopause

Gloria Origgi

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"Je suis une femme ménopausée. Suis-je encore une femme ? Qu'est-ce qui a changé en moi, lentement et soudainement, entre mes quarante-cinq et mes cinquante-cinq ans, qui me pousse à me poser cette question pour la première fois de ma vie ? " Toutes les femmes traversent cette longue transformation hormonale qui s'achève avec la fin de la fertilité : qu'elles aient des enfants ou non, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, riches ou pauvres, occidentales ou non occidentales. La ménopause est une métamorphose néanmoins méconnue ; ses effets physiques, psychiques et sociaux n'ont pas été pensés. Et si cette expérience existentielle permettait aux femmes d'être elles-mêmes ? Articulant avec finesse vécu personnel et analyse conceptuelle, Gloria Origgi inscrit enfin la ménopause dans l'histoire des idées.

Par Gloria Origgi
Chez Flammarion

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Auteur

Gloria Origgi

Editeur

Flammarion

Genre

Ménopause

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Philosophie de la ménopause

Gloria Origgi

Paru le 26/08/2026

256 pages

Flammarion

14,90 €

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Scannez le code barre 9782080164476
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