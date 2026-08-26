Philosophie de la ménopause

"Je suis une femme ménopausée. Suis-je encore une femme ? Qu'est-ce qui a changé en moi, lentement et soudainement, entre mes quarante-cinq et mes cinquante-cinq ans, qui me pousse à me poser cette question pour la première fois de ma vie ? " Toutes les femmes traversent cette longue transformation hormonale qui s'achève avec la fin de la fertilité : qu'elles aient des enfants ou non, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, riches ou pauvres, occidentales ou non occidentales. La ménopause est une métamorphose néanmoins méconnue ; ses effets physiques, psychiques et sociaux n'ont pas été pensés. Et si cette expérience existentielle permettait aux femmes d'être elles-mêmes ? Articulant avec finesse vécu personnel et analyse conceptuelle, Gloria Origgi inscrit enfin la ménopause dans l'histoire des idées.