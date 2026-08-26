New York, 1912. Après une traversée mouvementée de l'Atlantique, Anja et ses compagnons se retrouvent une nouvelle fois poursuivis par leurs impitoyables ennemis, le Grand Cophte et la baronne. Le temps leur est compté, ils doivent absolument être les premiers à atteindre Autrenuit, lieu secret où se trouve la porte du royaume de Maldoror. Des chutes du Niagara aux plaines immenses du Colorado, leur destin se précise et les secrets de Maldoror se dévoilent enfin... Le dernier tome de la trilogie Maldoror, grand récit d'aventure teinté de fantastique.