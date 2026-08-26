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#Imaginaire

Autrenuit

Philippe Lechermeier

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New York, 1912. Après une traversée mouvementée de l'Atlantique, Anja et ses compagnons se retrouvent une nouvelle fois poursuivis par leurs impitoyables ennemis, le Grand Cophte et la baronne. Le temps leur est compté, ils doivent absolument être les premiers à atteindre Autrenuit, lieu secret où se trouve la porte du royaume de Maldoror. Des chutes du Niagara aux plaines immenses du Colorado, leur destin se précise et les secrets de Maldoror se dévoilent enfin... Le dernier tome de la trilogie Maldoror, grand récit d'aventure teinté de fantastique.

Par Philippe Lechermeier
Chez Flammarion

|

Auteur

Philippe Lechermeier

Editeur

Flammarion

Genre

Mondes fantastiques

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Autrenuit

Philippe Lechermeier

Paru le 26/08/2026

448 pages

Flammarion

7,90 €

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Scannez le code barre 9782080156662
9782080156662
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