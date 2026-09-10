Le coût de la virilité au travail

97 % des auteurs de harcèlement sexuel sont des hommes, ainsi que 88 % des fraudeurs aux notes de frais et 91 % des morts au travail. Ces chiffres ne sont pas anecdotiques. Cette disproportion entre les hommes et les femmes s'explique en partie par un tabou : le culte de la virilité. Un non dit qui coûte cher aux salariés, aux entreprises, et à la société tout entière. En s'appuyant sur des enquêtes de terrain et des données inédites, l'historienne Lucile Peytavin et l'avocate Elise Fabing s'attaquent au problème. Sans accabler les hommes, elles décryptent les ressorts d'un système destructeur et proposent, pour la première fois, un outil concret : l'index virilité, pensé pour mesurer et réduire des coûts que personne, jusqu'ici, n'avait voulu regarder en face. Tout est féminisme, même le monde du travail où les inégalités qui s'y forgent ruissellent négativement jusque dans la vie privée et la cellule familiale. Un livre indispensable qui nous aide à repenser notre rapport au travail et plus largement notre contrat social. Une approche qui se révèle être également un levier de performance et une source d'économies pour les entreprises.