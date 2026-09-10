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#Essais

Guidance

Antoine Buéno

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Le monde est encore sous le choc des réseaux sociaux, des smartphones et de l'IA générative que déjà se profile une révolution encore bien plus radicale : celle de l'IA agentique. Sans que l'on en ait encore conscience, la prochaine génération d'IA en cours de développement, l'Agent IA, provoquera une bascule bien plus fondamentale que toutes celles que nous avons connues jusqu'ici. Avec l'Agent, nous disposerons tous d'un ange gardien capable d'organiser toute notre vie et qui saura tout de nous, une IA susceptible de nous influencer tel un directeur de conscience. Dès lors, la seule question politique qui se posera sera : qui me parle dans l'oreillette et pour me dire quoi ? L'Agent fera émerger un pouvoir politique sans précédent : la guidance. A partir de ce constat, un large champ de régimes "IA-cratiques" possibles s'offre à nous. Bienvenue en terra incognita. C'est ce continent prospectif qu'Antoine Buéno est le premier à explorer dans cet essai aussi fascinant qu'inclassable. Aidé par la prescience du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley.

Par Antoine Buéno
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Antoine Buéno

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Technique

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Guidance

Antoine Buéno

Paru le 10/09/2026

288 pages

Editions Tallandier

21,90 €

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