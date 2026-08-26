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#Roman jeunesse

Un super anniversaire

Anonyme, Aurora Quirón

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Quoi de mieux qu'une licorne ? Un bébé licorne ! Et quoi de mieux qu'un chiot ? Un chiot magique ! Retrouvez Iris et Luna, meilleures amies et apprenties vétérinaires. Iris et Luna sont comme le jour et la nuit, mais cela ne les a pas empêchées de devenir inséparables. A l'école de Magipiruli, elles s'amusent énormément, apprennent les potions et découvrent les créatures magiques, et surtout... elles ne sont jamais seules ! Iris est accompagnée de Berlingot, une licorne, et Luna de Noctambule, un chaton très malin. Aujourd'hui, les deux amies rejoignent les élèves de cuisine magique pour fêter l'anniversaire de Marcus. Elles vont faire la rencontre d'un petit dragon pâtissier qui n'a pas l'air très content... Iris et Luna parviendront-elles à comprendre ce qui se passe dans les cuisines de Magipiruli ?

Par Anonyme, Aurora Quirón
Chez Larousse

|

Auteur

Anonyme, Aurora Quirón

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un super anniversaire

Anonyme, Aurora Quirón

Paru le 26/08/2026

128 pages

Larousse

8,99 €

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Scannez le code barre 9782036089464
9782036089464
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