Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les pouvoirs du drainage lymphatique

Aurélia Detaillis, Nathalie Duarte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jambes lourdes, ballonnements, cellulite, rétention d'eau, cycle menstruel perturbé, ménopause, système immunitaire fragilisé... Et si ces signaux étaient tous liés ? Peut-être avez-vous déjà entendu parler du drainage lymphatique, mais savez-vous vraiment quels sont ses bienfaits ? En stimulant la circulation de la lymphe, cette technique de massage aide à la détoxification du corps et favorise son équilibre global. Dans cet ouvrage, Nathalie Duarte vous accompagnedans la découverte du système lymphatique : comment fonctionne-t-il ? A quoi sert-il ? Quelles sont les fausses croyances qui l'entourent ? Quels facteurs peuvent le perturber ? Grâce aux techniques d'automassage recommandées par l'autrice, apprenez à reproduire chez vous des gestes simples pour vous libérer enfin de ces maux persistants !

Par Aurélia Detaillis, Nathalie Duarte
Chez Larousse

|

Auteur

Aurélia Detaillis, Nathalie Duarte

Editeur

Larousse

Genre

Massages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les pouvoirs du drainage lymphatique par Aurélia Detaillis, Nathalie Duarte

Commenter ce livre

 

Les pouvoirs du drainage lymphatique

Aurélia Detaillis, Nathalie Duarte

Paru le 02/09/2026

240 pages

Larousse

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036088474
9782036088474
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.