Les pouvoirs du drainage lymphatique

Jambes lourdes, ballonnements, cellulite, rétention d'eau, cycle menstruel perturbé, ménopause, système immunitaire fragilisé... Et si ces signaux étaient tous liés ? Peut-être avez-vous déjà entendu parler du drainage lymphatique, mais savez-vous vraiment quels sont ses bienfaits ? En stimulant la circulation de la lymphe, cette technique de massage aide à la détoxification du corps et favorise son équilibre global. Dans cet ouvrage, Nathalie Duarte vous accompagnedans la découverte du système lymphatique : comment fonctionne-t-il ? A quoi sert-il ? Quelles sont les fausses croyances qui l'entourent ? Quels facteurs peuvent le perturber ? Grâce aux techniques d'automassage recommandées par l'autrice, apprenez à reproduire chez vous des gestes simples pour vous libérer enfin de ces maux persistants !