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Le panda

Tam Tam Editions, A préciser

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- Un livre en forme d'animal moelleux et tactile. - Un livre tout doux superbement illustré avec différents tissus, de la broderie, du velours et une page bruissante. - Réconforte et stimule le développement sensoriel. Dis bonjour à tes nouveaux copains-câlins ! Avec leurs illustrations colorées et leur matière ultra-douce, ces adorables livres en forme d'animaux stimuleront tous les sens de bébé et seront ses compagnons idéaux tout au long de la journée.

Par Tam Tam Editions, A préciser
Chez Yoyo Editions

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Auteur

Tam Tam Editions, A préciser

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres à toucher

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Le panda

Tam Tam Editions, A préciser

Paru le 10/09/2026

6 pages

Yoyo Editions

14,95 €

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Scannez le code barre 9789465244327
9789465244327
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