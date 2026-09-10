- Un livre en forme d'animal moelleux et tactile. - Un livre tout doux superbement illustré avec différents tissus, de la broderie, du velours et une page bruissante. - Réconforte et stimule le développement sensoriel. Dis bonjour à tes nouveaux copains-câlins ! Avec leurs illustrations colorées et leur matière ultra-douce, ces adorables livres en forme d'animaux stimuleront tous les sens de bébé et seront ses compagnons idéaux tout au long de la journée.