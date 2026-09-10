Albertine Disparue

Albertine est partie. Dans son absence, le narrateur réalise ce qu'il a perdu : une femme qu'il aimait. Ce départ, marquant la fin définitive de leur histoire, d'abord le hante. Est-ce elle qu'il pleure ou l'idée qu'il s'en faisait ? Qu'importe : au chagrin succédera l'oubli. Se remettre d'une histoire, c'est aussi laisser le temps faire son travail. Les siècles passent, mais nos coeurs demeurent les mêmes. La collection AIMER regroupe trois romans nous éclairant sur ce sentiment au centre de nos vies : l'amour. Moderne et transgressive, arco éditions redonne aux classiques une place dans vos vies.