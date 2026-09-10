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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Albertine Disparue

Marcel Proust

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Albertine est partie. Dans son absence, le narrateur réalise ce qu'il a perdu : une femme qu'il aimait. Ce départ, marquant la fin définitive de leur histoire, d'abord le hante. Est-ce elle qu'il pleure ou l'idée qu'il s'en faisait ? Qu'importe : au chagrin succédera l'oubli. Se remettre d'une histoire, c'est aussi laisser le temps faire son travail. Les siècles passent, mais nos coeurs demeurent les mêmes. La collection AIMER regroupe trois romans nous éclairant sur ce sentiment au centre de nos vies : l'amour. Moderne et transgressive, arco éditions redonne aux classiques une place dans vos vies.

Par Marcel Proust
Chez Editions Arco

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Auteur

Marcel Proust

Editeur

Editions Arco

Genre

Littérature française

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Albertine Disparue

Marcel Proust

Paru le 24/09/2026

400 pages

Editions Arco

15,00 €

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Scannez le code barre 9782959478680
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