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Sciences et technologie L3

Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

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Par Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin
Chez Hachette

|

Auteur

Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

Editeur

Hachette

Genre

Concours CRPE

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Sciences et technologie L3

Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

Paru le 26/08/2026

240 pages

Hachette

14,50 €

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Scannez le code barre 9782017394266
9782017394266
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