L'Éducation sentimentale

Frédéric arrive à Paris plein de rêves : la conquête de la ville, un avenir glorieux. Très vite, il tombe amoureux mais c'est une histoire impossible. Il y en aura d'autres, d'histoires : avec ou sans sentiments, sérieuses ou moins sérieuses et, à l'apprentissage de la vie, se superposera celui de l'amour. Ainsi se fera son éducation sentimentale. Les siècles passent, mais nos coeurs demeurent les mêmes. La collection "AIMER" regroupe trois romans nous éclairant sur ce sentiment au centre de nos vies : l'amour. Moderne et transgressive, arco éditions redonne aux classiques une place dans vos vies.