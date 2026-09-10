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#Roman francophone

L'Éducation sentimentale

Gustave Flaubert

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Frédéric arrive à Paris plein de rêves : la conquête de la ville, un avenir glorieux. Très vite, il tombe amoureux mais c'est une histoire impossible. Il y en aura d'autres, d'histoires : avec ou sans sentiments, sérieuses ou moins sérieuses et, à l'apprentissage de la vie, se superposera celui de l'amour. Ainsi se fera son éducation sentimentale. Les siècles passent, mais nos coeurs demeurent les mêmes. La collection "AIMER" regroupe trois romans nous éclairant sur ce sentiment au centre de nos vies : l'amour. Moderne et transgressive, arco éditions redonne aux classiques une place dans vos vies.

Par Gustave Flaubert
Chez Editions Arco

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Auteur

Gustave Flaubert

Editeur

Editions Arco

Genre

Littérature française

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L'Éducation sentimentale

Gustave Flaubert

Paru le 24/09/2026

500 pages

Editions Arco

15,00 €

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Scannez le code barre 9782959478673
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