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Histoire Géographie EMC L3

Laurent Bonnet, Julien Cuminetto

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Spécial concours L3 ! La collection n°1 des ventes ! 100 fiches détachables claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite d'Histoire-Géographie-EMC au CRPE L3 ! - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note. - Toutes les connaissances au programme expliquées. - Les documents de référence à connaître - Des QCM sur chaque notion pour se tester et des entraînements type CRPE - 50 flashcards pour réviser Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil. Rédigé par des auteurs expérimentés : Laurent Bonnet, professeur agrégé d'histoire-géographie, formateur académique dans l'académie d'Aix-Marseille et à l'ISFEC de Marseille, membre du jury de l'épreuve écrite d'application d'Aix-MarseilleJulien Cuminetto, professeur agrégé d'histoire-géographie, inspecteur d'académie, membre du jury de l'épreuve écrite d'application d'Aix-Marseille

Par Laurent Bonnet, Julien Cuminetto
Chez Hachette

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Auteur

Laurent Bonnet, Julien Cuminetto

Editeur

Hachette

Genre

Concours CRPE

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Histoire Géographie EMC L3

Laurent Bonnet, Julien Cuminetto

Paru le 26/08/2026

224 pages

Hachette

14,50 €

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Scannez le code barre 9782017394259
9782017394259
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