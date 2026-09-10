Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Robert Walser, l'insaisissable

Isabelle Leymarie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Admiré de son vivant par Hermann Hesse, Kafka, Thomas Mann, Robert Musil et d'autres, oublié après sa mort et redécouvert il y a une trentaine d'années, l'écrivain suisse Robert Walser (1878-1956) est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue allemande du XXe siècle. Son oeuvre, pleine de poésie, de fantaisie et d'humour, suscite quantité de rééditions, de traductions, de travaux académiques, d'expositions et autres manifestations, et a inspiré plusieurs romanciers, de Max Frisch à Paul Nizon et Antonio Tabucchi. Auteur de nombreux livres traduits dans plusieurs langues, Isabelle Leymarie nous livre ici un portrait passionnant, sensible et documenté, de ce prosateur et poète attachant, d'une originalité hors du commun, dont est restituée la vie à la fois tragique et lumineuse. Les riches et nombreuses citations font de ce livre un véritable autoportrait oblique.

Par Isabelle Leymarie
Chez Editions Exils

|

Auteur

Isabelle Leymarie

Editeur

Editions Exils

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Robert Walser, l'insaisissable par Isabelle Leymarie

Commenter ce livre

 

Robert Walser, l'insaisissable

Isabelle Leymarie

Paru le 10/09/2026

256 pages

Editions Exils

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782914823388
9782914823388
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.