Robert Walser, l'insaisissable

Admiré de son vivant par Hermann Hesse, Kafka, Thomas Mann, Robert Musil et d'autres, oublié après sa mort et redécouvert il y a une trentaine d'années, l'écrivain suisse Robert Walser (1878-1956) est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue allemande du XXe siècle. Son oeuvre, pleine de poésie, de fantaisie et d'humour, suscite quantité de rééditions, de traductions, de travaux académiques, d'expositions et autres manifestations, et a inspiré plusieurs romanciers, de Max Frisch à Paul Nizon et Antonio Tabucchi. Auteur de nombreux livres traduits dans plusieurs langues, Isabelle Leymarie nous livre ici un portrait passionnant, sensible et documenté, de ce prosateur et poète attachant, d'une originalité hors du commun, dont est restituée la vie à la fois tragique et lumineuse. Les riches et nombreuses citations font de ce livre un véritable autoportrait oblique.