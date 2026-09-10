Mon cahier de remèdes & recettes d'Hildegarde de Bingen

150 remèdes et recettes d'Hildegarde de Bingen pour soulager les maux du corps et de l'esprit. Il existe une sagesse oubliée, née du chant des plantes, de la clarté des pierres et de l'énergie des épices. Une sagesse qui guérit autant le corps que le coeur. C'est celle d'Hildegarde de Bingen, abbesse du XIIe siècle, guérisseuse, sorcière verte et femme libre. Classé par indications de A à Z, ce cahier présente plus de 150 remèdes de santé, formules de beauté, rituels émotionnels et recettes de cuisine à la portée de tous, afin de profiter pleinement et au quotidien des bienfaits du mode de vie hildegardien. Alimentation de la joie, phytothérapie, naturopathie, lithothérapie, gemmothérapie, jeûne... chaque recette ou remède détaille les ingrédients nécessaires, les modes d'application, sans oublier la posologie et les conseils d'utilisation. Une invitation à ralentir et à ressentir, à prendre soin de soi autrement et à retrouver l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit à travers une médecine préventive, holistique, douce et joyeuse !