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Mon cahier de remèdes & recettes d'Hildegarde de Bingen

Mélanie Schmidt-Ulmann

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150 remèdes et recettes d'Hildegarde de Bingen pour soulager les maux du corps et de l'esprit. Il existe une sagesse oubliée, née du chant des plantes, de la clarté des pierres et de l'énergie des épices. Une sagesse qui guérit autant le corps que le coeur. C'est celle d'Hildegarde de Bingen, abbesse du XIIe siècle, guérisseuse, sorcière verte et femme libre. Classé par indications de A à Z, ce cahier présente plus de 150 remèdes de santé, formules de beauté, rituels émotionnels et recettes de cuisine à la portée de tous, afin de profiter pleinement et au quotidien des bienfaits du mode de vie hildegardien. Alimentation de la joie, phytothérapie, naturopathie, lithothérapie, gemmothérapie, jeûne... chaque recette ou remède détaille les ingrédients nécessaires, les modes d'application, sans oublier la posologie et les conseils d'utilisation. Une invitation à ralentir et à ressentir, à prendre soin de soi autrement et à retrouver l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit à travers une médecine préventive, holistique, douce et joyeuse !

Par Mélanie Schmidt-Ulmann
Chez Editions Mosaïque-Santé

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Auteur

Mélanie Schmidt-Ulmann

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Autres médecines douces

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Mon cahier de remèdes & recettes d'Hildegarde de Bingen

Mélanie Schmidt-Ulmann

Paru le 24/09/2026

64 pages

Editions Mosaïque-Santé

9,00 €

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