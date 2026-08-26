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#Bande dessinée jeunesse

Grumpy Darling

Alexandra Moody

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Paige Price a coché toutes les cases de sa bucket-list. A l'exception d'un rêve qu'elle veut à tout prix réaliser avant de quitter le lycée : embrasser quelqu'un. Le problème ? Son meilleur ami, le célèbre hockeyeur et terreur des glaces Grayson Darling, fait fuir tous les garçons qui osent poser les yeux sur elle. Jusqu'à ce que Paige ne lui laisse plus le choix : s'il veut se faire pardonner, il va devoir être son coach personnel et l'aider à séduire son crush. Mais, amoureux de Paige depuis leur plus tendre enfance, Grayson compte plutôt se rapprocher d'elle et lui montrer que c'est avec lui qu'elle doit entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Par Alexandra Moody
Chez Hachette

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Auteur

Alexandra Moody

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Grumpy Darling

Alexandra Moody trad. Laurence Assuid

Paru le 26/08/2026

411 pages

Hachette

19,00 €

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Scannez le code barre 9782017343738
9782017343738
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