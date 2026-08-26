Grumpy Darling

Paige Price a coché toutes les cases de sa bucket-list. A l'exception d'un rêve qu'elle veut à tout prix réaliser avant de quitter le lycée : embrasser quelqu'un. Le problème ? Son meilleur ami, le célèbre hockeyeur et terreur des glaces Grayson Darling, fait fuir tous les garçons qui osent poser les yeux sur elle. Jusqu'à ce que Paige ne lui laisse plus le choix : s'il veut se faire pardonner, il va devoir être son coach personnel et l'aider à séduire son crush. Mais, amoureux de Paige depuis leur plus tendre enfance, Grayson compte plutôt se rapprocher d'elle et lui montrer que c'est avec lui qu'elle doit entamer un nouveau chapitre de sa vie.