Mission de vie des animaux de compagnie

Et si nos animaux jouaient dans nos vies un rôle bien plus profond qu'on ne l'imagine ? Dans cet ouvrage sensible et lumineux, Aurore Pramil révèle comment nos compagnons nous apaisent, nous éclairent, nous transforment et nous accompagnent dans nos passages de vie. A travers des témoignages profonds, des récits touchants, des éclairages professionnels et des pistes de compréhension accessibles à tous, ce livre explore : - Les raisons pour lesquelles certains animaux arrivent au moment juste - Ce que leurs comportements révèlent de nos émotions - Comment ils nous aident à traverser épreuves, changements et renaissances - Le sens des liens profonds qui se tissent avec eux - Ce qui perdure même après leur départ. Un ouvrage indispensable pour toutes celles et ceux qui ont aimé un animal ou qui en aiment un aujourd'hui.