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#Essais

Mission de vie des animaux de compagnie

Aurore Pramil

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Et si nos animaux jouaient dans nos vies un rôle bien plus profond qu'on ne l'imagine ? Dans cet ouvrage sensible et lumineux, Aurore Pramil révèle comment nos compagnons nous apaisent, nous éclairent, nous transforment et nous accompagnent dans nos passages de vie. A travers des témoignages profonds, des récits touchants, des éclairages professionnels et des pistes de compréhension accessibles à tous, ce livre explore : - Les raisons pour lesquelles certains animaux arrivent au moment juste - Ce que leurs comportements révèlent de nos émotions - Comment ils nous aident à traverser épreuves, changements et renaissances - Le sens des liens profonds qui se tissent avec eux - Ce qui perdure même après leur départ. Un ouvrage indispensable pour toutes celles et ceux qui ont aimé un animal ou qui en aiment un aujourd'hui.

Par Aurore Pramil
Chez Hachette

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Auteur

Aurore Pramil

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Mission de vie des animaux de compagnie

Aurore Pramil

Paru le 26/08/2026

160 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017342854
9782017342854
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