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Eperdument lynx

Eric Ménoret

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Une immersion dans l'univers de ce prédateur discret : origine, anatomie, comportements, particularités, répartition mondiale, habitats naturels, reproduction etc. Le livre contient des témoignages rares et authentiques d'amateurs de nature et de professionnels sur les traces du lynx, qui enrichissent la compréhension de cet animal. Des données issues du terrain et des recherches en cours, pour une lecture au plus proche du réel et de l'actualité. Un regard à la fois scientifique et sensible, pour mieux comprendre et admirer le lynx. Un contenu nourri par la passion de l'auteur pour cet animal, qui transparaît à chaque page. L'auteur : Eric Ménoret, grand passionné des félins, est titulaire d'une licence de zoologie et a travaillé au sein de plusieurs zoos et parcs animaliers. Il est aujourd'hui formateur dans le domaine agricole et habite en Ille-et-Vilaine (35), entouré de nombreux animaux.

Par Eric Ménoret
Chez Editions Artémis

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Auteur

Eric Ménoret

Editeur

Editions Artémis

Genre

Animaux sauvages

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Eperdument lynx

Eric Ménoret

Paru le 10/09/2026

224 pages

Editions Artémis

29,90 €

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Scannez le code barre 9782816024975
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