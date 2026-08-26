En année présidentielle, la lecture de L'Almanach Vermot est plus qu'indispensable, avec ses illustrateurs au regard aiguisé sur l'actualité de notre société. En 2027, retrouvez des rubriques inédites les plus diverses pour vous divertir et vous cultiver : les 12 travaux de l'Hercule moderne, les animaux de compagnie de présidents et des rois, les sports les plus anciens, les anecdotes scientifiques, les films à revoir, les duos mère & fille célèbres, les traditions insolites, la littérature, le modélisme... Et toujours l'humour du Vermot, des jeux de lettres et de chiffres, des blagues, des actualités surprenantes, des recettes, des horoscopes... Il y en a pour tous les goûts !