Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Almanach Vermot

Hachette Pratique

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En année présidentielle, la lecture de L'Almanach Vermot est plus qu'indispensable, avec ses illustrateurs au regard aiguisé sur l'actualité de notre société. En 2027, retrouvez des rubriques inédites les plus diverses pour vous divertir et vous cultiver : les 12 travaux de l'Hercule moderne, les animaux de compagnie de présidents et des rois, les sports les plus anciens, les anecdotes scientifiques, les films à revoir, les duos mère & fille célèbres, les traditions insolites, la littérature, le modélisme... Et toujours l'humour du Vermot, des jeux de lettres et de chiffres, des blagues, des actualités surprenantes, des recettes, des horoscopes... Il y en a pour tous les goûts !

Par Hachette Pratique
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Pratique

Editeur

Hachette

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Almanach Vermot par Hachette Pratique

Commenter ce livre

 

Almanach Vermot

Hachette Pratique

Paru le 26/08/2026

384 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017075219
9782017075219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.