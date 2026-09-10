Une immersion authentique dans la cuisine tunisienne, pour retrouver les vraies saveurs de tradition, des bases jusqu'aux desserts, en passant par toutes les grandes spécialités. Un livre signé Ikrcook, suivie par des centaines de milliers de passionnés qui dispose d'une expertise reconnue dans le domaine de la cuisine et qui maîtrise parfaitement son sujet. Une grande variété de plats pour cuisiner au quotidien sans jamais manquer d'inspiration et des astuces de chef à chaque étape pour réussir ses plats à coup sûr ! Des recettes incontournables comme le couscous, la chorba, les tajines, bricks... Une cuisine conviviale et généreuse, parfaite pour partager en famille ou entre amis. Ikrcook, de son vrai nom Imen Benabdallah, est une créatrice de contenu culinaire suivie par une large communauté sur les réseaux sociaux (350K de followers sur instagram). Elle s'est faite connaître en partageant ses recettes avec une forte inspiration de la cuisine tunisienne. Elle met en avant une approche authentique, avec pour objectif de transmettre sa passion et de rendre la cuisine accessible à tous. Elle réside dans le Rhône (69).