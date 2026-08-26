Toujours plus haut !

Dans ce roman : escalade, amitié, secret. Cette année, Charlie entre en 6e. Elle apprivoise le collège, se fait de nouveaux amis, et surtout... se découvre une passion pour l'escalade ! Passion qu'elle partage avec le bel Alexio. Mais quand elle demande à s'inscrire au cours, sa mère ne veut pas en entendre parler. Quel secret de famille se cache derrière cette peur de voir sa fille grimper ? Avec des pages bonus pour en savoir plus sur l'escalade ! Tu connais peut-être l'autrice Cassandre Lambert grâce à une célèbre émission d'aventure et de survie. Mais sais-tu qu'en plus d'écrire des livres jeunesse, elle adore l'escalade ? Avec son énergie et son imagination, elle te fait découvrir sa passion pour la grimpe. A partir de 9 ans.