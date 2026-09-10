Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Dessiner Paris avec Maëlys Chay

Maëlys Chay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Envie de vous initier à la création artistique sur tablette à travers 20 projets en pas-à-pas ? Une leçon personnalisée vous attend tout au long des pages ! Conseils pour apprendre à créer, méthodologie, astuces : dans ce livre simple et pratique, Maëlys Chay vous ouvre les portes de son atelier d'artiste et vous dévoile 20 dessins à reproduire. Ce livre propose 20 projets en pas-à-pas, conçus pour les débutants. Ces dessins très faciles se décomposent en 10 étapes maximum. Clairement guidé par l'artiste, vous disposez de conseils et d'astuces tout au long du livre. Les créations de Maëlys, à réaliser sur tablette avec l'aide du logiciel Procreate, sont rendus accessibles à tous grâce à des étapes précises, depuis les lignes de construction du croquis jusqu'à la mise en couleur sur tablette. Les dessins, composés d'une palette de tons chauds, dotés d'une touche rétro et de textures qui rappellent des photographies vintage, invitent à voir la beauté dans les scènes du quotidien, qui prend ici place à Paris. Une visite aux toiles de Matisse dans un musée, la tour Eiffel éclairée en soirée, une promenade aux Tuileries en automne, un café entre amies en terrasse... Scènes de vie cosy, personnages évoluant dans des atmosphères chaleureuses, mise en scène de natures mortes ou monuments emblématiques : l'univers entier de Maëlys Chay, qui a vécu 10 ans dans la capitale, permet de se plonger dans un monde doux et délicat.

Par Maëlys Chay
Chez CréaPassions.com

|

Auteur

Maëlys Chay

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dessiner Paris avec Maëlys Chay par Maëlys Chay

Commenter ce livre

 

Dessiner Paris avec Maëlys Chay

Maëlys Chay

Paru le 10/09/2026

144 pages

CréaPassions.com

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782814107380
9782814107380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.