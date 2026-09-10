Dessiner Paris avec Maëlys Chay

Envie de vous initier à la création artistique sur tablette à travers 20 projets en pas-à-pas ? Une leçon personnalisée vous attend tout au long des pages ! Conseils pour apprendre à créer, méthodologie, astuces : dans ce livre simple et pratique, Maëlys Chay vous ouvre les portes de son atelier d'artiste et vous dévoile 20 dessins à reproduire. Ce livre propose 20 projets en pas-à-pas, conçus pour les débutants. Ces dessins très faciles se décomposent en 10 étapes maximum. Clairement guidé par l'artiste, vous disposez de conseils et d'astuces tout au long du livre. Les créations de Maëlys, à réaliser sur tablette avec l'aide du logiciel Procreate, sont rendus accessibles à tous grâce à des étapes précises, depuis les lignes de construction du croquis jusqu'à la mise en couleur sur tablette. Les dessins, composés d'une palette de tons chauds, dotés d'une touche rétro et de textures qui rappellent des photographies vintage, invitent à voir la beauté dans les scènes du quotidien, qui prend ici place à Paris. Une visite aux toiles de Matisse dans un musée, la tour Eiffel éclairée en soirée, une promenade aux Tuileries en automne, un café entre amies en terrasse... Scènes de vie cosy, personnages évoluant dans des atmosphères chaleureuses, mise en scène de natures mortes ou monuments emblématiques : l'univers entier de Maëlys Chay, qui a vécu 10 ans dans la capitale, permet de se plonger dans un monde doux et délicat.