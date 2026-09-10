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#Roman étranger

La lettre de Rachel

Paolo Rodari

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Inspirée de faits réels, l'histoire d'un amour impossible entre un prêtre catholique et une Juive qui lui confie sa fille dans la Rome occupée des années 1940. Automne 1943. Dans une Rome occupée, Remo, curé d'une paroisse située près du Collège des catéchumènes, fait la connaissance de Rachel, une jeune veuve. Peu après la tristement célèbre rafle du Portique d'Octavie, Rachel lui confie sa petite Aida afin qu'il la protège jusqu'à son retour. Ni la fillette ni le prêtre ne reverront jamais Rachel. Au crépuscule de sa vie, Remo décide d'écrire à Aida pour lui raconter ces heures sombres. Une lettre qui devient la confession intime d'un amour impossible, le récit d'un extraordinaire acte de courage et de foi. Inspiré de faits réels survenus pendant la Shoah romaine, lorsque vingt petites filles juives ont été soustraites à la déportation par des religieux catholiques, ce roman bouleversant à l'écriture délicate pose entre autres la question du sacrifice : jusqu' où est-on prêt à aller par amour ? " Paolo Rodari confronte ses personnages à la violence physique et morale la plus aveugle, et fait naître de ce choc les désirs les plus ardents, dont celui de liberté. " Il Corriere della Sera " Avec une plume habile et délicate, Paolo Rodari pousse le lecteur à se poser une question cruciale : jusqu'où peut-on se sacrifier par amour ? " ansa. it

Par Paolo Rodari
Chez L'Archipel

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Auteur

Paolo Rodari

Editeur

L'Archipel

Genre

Littérature Italienne

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La lettre de Rachel

Paolo Rodari trad. Benjamin Tixier

Paru le 10/09/2026

208 pages

L'Archipel

21,00 €

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