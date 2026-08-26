Ninja Académie

Premières lectures (dès 6 ans), à lire seul(e) ou accompagné(e). Pour sa nouvelle pièce, le théâtre de la ville cherche de vrais ninjas ! Or, qui de mieux que des gymnastes pour bondir, grimper et disparaître sans un bruit ? Mais, Hugo n'est pas très rassuré. Se faufiler avec grâce et discrétion, ce n'est pas son point fort... Un, deux, trois... Agiles et dynamiques, on est les rois de la gymnastique ! En un éclair, voilà Hugo et ses amies transportés dans un monde merveilleux où ils peuvent s'entraîner en s'amusant. Hugo pourra-t-il devenir un vrai ninja ?