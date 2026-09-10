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#Essais

La haine du féminin

Monique Lauret

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Cet ouvrage explore les racines de la haine du féminin, ses manifestations contemporaines et ses conséquences sur les individus et les sociétés Des exemples historiques, des analyses psychanalytiques, un regard sur la littérature, l'art contemporain et une réflexion sur les dérives actuelles, Dans un langage accessible, une interrogation actuelle sur un phénomène insidieux, parfois décomplexé, prenant même de l'ampleur chez les jeunes générations. Rappels de quelques chiffres : en 2023 en France, 373 000 femmes se sont déclarées victimes de violences physiques et ou sexuelles au sein du couple, 94 000 ont été victimes de viols ou tentatives de viol, 1185 femmes victimes de féminicide au sein du couple de manière directe ou indirecte (93 victimes de féminicide, 319 victimes de tentative de féminicide et 773 femmes victimes de tentative de suicide suite au harcèlement du conjoint).

Par Monique Lauret
Chez Erès

|

Auteur

Monique Lauret

Editeur

Erès

Genre

Essais

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La haine du féminin

Monique Lauret

Paru le 10/09/2026

174 pages

Erès

21,00 €

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Scannez le code barre 9782749287577
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