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#Bande dessinée jeunesse

La Vie Mélodie

Jérôme Derache, Fabio Lai

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La romance adolescente de l'été 2026 ! Depuis le divorce de ses parents, Mélodie a tout perdu : sa maison, sa meilleure amie Shania... et sa bonne humeur. La voilà coincée dans une nouvelle ville à l'autre bout du monde (30 kilomètres, c'est le bout du monde quand on est ado), avec un beau-père collant et un petit frère crampon. Pour Mélodie, tout ça ressemble de plus en plus à l'enfer... jusqu'à cette rencontre. Un skateur, un sourire et tout bascule. Avec lui, c'est sûr, la vie serait bien plus belle. Pourtant, elle ne l'a vu que cinq secondes. Cinq secondes, c'est pas grand-chose. Mais c'est bien assez pour un coup de foudre.

Par Jérôme Derache, Fabio Lai
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Jérôme Derache, Fabio Lai

Editeur

Bamboo Editions

Genre

BD jeunesse divers

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La Vie Mélodie

Jérôme Derache, Fabio Lai

Paru le 26/08/2026

72 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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