Les constantes de l'éducation spécialisée

Plus incarné que les essais théoriques, plus clinique que les ouvrages militants, plus accessible que les textes universitaires et plus radical que les manuels professionnels, ce livre apporte le regard d'un jeune professionnel, ancré dans la pratique actuelle et les réalités contemporaines du terrain. Loin des approches standardisées et des logiques managériales qui étouffent le travail social, l'ouvrage défend une clinique de l'accompagnement inventive, sensible et résistante. Il redonne sens et profondeur à des pratiques souvent invisibilisées ou réduites à des procédures. En donnant voix aux professionnels comme aux personnes accompagnées, le livre ouvre un espace clinique et politique où d'autres possibles peuvent émerger. Il réaffirme la centralité de la relation éducative et la dignité des personnes vulnérables. Postface de Philippe Gaberan.