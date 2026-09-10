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#Essais

Les constantes de l'éducation spécialisée

Fabien Clouse

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Plus incarné que les essais théoriques, plus clinique que les ouvrages militants, plus accessible que les textes universitaires et plus radical que les manuels professionnels, ce livre apporte le regard d'un jeune professionnel, ancré dans la pratique actuelle et les réalités contemporaines du terrain. Loin des approches standardisées et des logiques managériales qui étouffent le travail social, l'ouvrage défend une clinique de l'accompagnement inventive, sensible et résistante. Il redonne sens et profondeur à des pratiques souvent invisibilisées ou réduites à des procédures. En donnant voix aux professionnels comme aux personnes accompagnées, le livre ouvre un espace clinique et politique où d'autres possibles peuvent émerger. Il réaffirme la centralité de la relation éducative et la dignité des personnes vulnérables. Postface de Philippe Gaberan.

Par Fabien Clouse
Chez Erès

|

Auteur

Fabien Clouse

Editeur

Erès

Genre

Education spécialisée dans le

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Les constantes de l'éducation spécialisée

Fabien Clouse

Paru le 10/09/2026

220 pages

Erès

23,00 €

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Scannez le code barre 9782749287546
9782749287546
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